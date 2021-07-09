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Dehşet! Temizlik işçisi babasını pompalı tüfekle vurdu

Derya EVREN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) |  09 Temmuz 2021 Cuma - 18:24 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 18:24

Bursa'da, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Ali B. (21), tartıştığı temizlik işçisi babası Recep B.yi (59) pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Mehmet Ali B., polis ekiplerince gözaltına alındı.


Olay, saat 15.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi 1'inci Edirne Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Ali B., temizlik işçisi olarak çalışan babası Recep B. ile evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Mehmet Ali B., pompalı tüfeği alarak, babasına doğru ateş açtı. Saçmaların göğsüne ve bacağına isabet ettiği Recep B., kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Recep B., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Recep B.nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 
Olay yerinde gözaltına alınan Mehmet Ali B.nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
 

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Bursa temizlik işçisi pompalı tüfek
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