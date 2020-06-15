Dehşet saçtılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki zeytinlik alanda, iki grup genç arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi de yaralandı.

Balıkesir'de otogarın arka kısmında iki grup genç arasında kavga çıktı. Ardından dağılan gençler barışmak için akşam tekrar bir araya geldi ancak konuşma kavgaya dönüştü, silahlar konuştu. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

Olay, Geriş Mahallesi’ndeki otogarın arka tarafında meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi’nden bir grup genç ile Geriş Mahallesi’nden bir grup genç arasında, dün sabah bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Olay, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Akşam saatlerinde ise iddiaya göre, barışmak için haberleşen iki ayrı grup, otogar arkasındaki zeytinlik alanda bir araya geldi. Gençler arasındaki konuşma, bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışma ise kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.