Dehşet! Önce kızını sonra da kendisini beşinci kattan aşağı bıraktı

Dehşet anları Afyonkarahisar’da yaşandı. Sultan Gümüş, apartmanda çıkan yangında 2 yaşındaki kızı Sultan Asel Gümüş'ü beşinci kattan komşuların zeminde açtığı battaniyeye bıraktı. Daha sonra da kendisi atlayan Sultan Gümüş, battaniyenin yırtılması sonucu zemine çakıldı.

Dörtyol Mahallesi'nde bulunan TOKİ Gazeteciler Sitesi 7'nci Blok'ta, dün akşam yangın çıktı. Bodrum kattaki elektrik panosunda başlayan ve yan taraftaki temizlik malzemelerinin bulunduğu odaya sıçrayan yangın nedeniyle apartman boşluğu dumanla dolarken, aşağı inmekte zorlanan bina sakinleri, dairelerinin balkonlarına çıktı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

KIZINI 5'İNCİ KATTAN BATTANİYEYE BIRAKTI

Ekiplerin gelmesini beklerken panikleyen Sultan Gümüş, diğer bloklarda bulunan komşularının yönlendirmesi sonrası kızı Sultan Asel Gümüş'ü 5'inci kat balkonundan komşuların zeminde açtığı battaniyenin üzerine bıraktı.

Komşuların battaniyeyle tutmayı başardığı Sultan Asel yara almadı. Sultan Gümüş ise atladığı anda battaniyenin yırtılması nedeniyle zemine düştü. Vücudunda kırıklar oluşan Gümüş, sağlık ekiplerince ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne götürülerek, ameliyata alındı. Annesinin battaniyenin üzerine attığı Sultan Asel de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

'YOĞUN BAKIMDA'

Sultan Gümüş'ün eşi Mehmet Gümüş, eşinin tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğünü, kızının sağlık durumunun ise iyi olduğunu söyledi. Gümüş, "Eşimin ağrıları var, kırıkları var. Allah kimsenin başına vermesin. Eşim şu an yoğun bakımda, acil şifa bekliyoruz. Çocuğum iyi çok şükür, onda bir sıkıntı yok. Eşimin de bir an önce iyileşip yanımıza gelmesini istiyorum.