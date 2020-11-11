Olay, Evciler ilçesi Fatih Mahallesi Çelik Sokak'taki tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emniyete gelen intihar teşebbüsü ihbarını değerlendiren ekipler adrese gittiklerinde 53 yaşındaki Melihat Tuncel’in cansız bedeni ile karşılaştı. Talihsiz kadın boğazı kesilmiş halde evinin arka bahçesinde bulundu. Şüpheli ölüm üzerine savcılık ve emniyet ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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- Dehşet! İhbara giden polis boğazı kesik kadın cesedi buldu
Dehşet! İhbara giden polis boğazı kesik kadın cesedi buldu
İHA | 11 Kasım 2020 Çarşamba - 21:23 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 21:23