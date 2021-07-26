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Dehşet görüntüler! Sokak ortasında eşini darp etti

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA) |  26 Temmuz 2021 Pazartesi - 14:13 | Son Güncelleme : 26 07 2021 - 14:13

İzmir'in Konak ilçesinde G.Ö., eşine sokak ortasında şiddet uyguladı. Tesadüfen bölgeden geçen polis ekipleri olaya müdahale etti. T.Ö., kendisini darp eden eşinden şikayetçi olmadı. Ancak, buna rağmen G.Ö. hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında, İsmet Kaptan Mahallesi, Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. G.Ö., eşi T.Ö.'ye iddiaya göre yolun ortasında yürüdüğü gerekçesiyle iki çocuğunun önünde önce bağırdı, ardından da boynundan sertçe itti.
 
T.Ö.'nün aldığı darbenin etkisiyle dengesini kaybedip, çarptığı yanındaki çocuğu park halindeki bir motosikletin üzerine savruldu.
 
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G.Ö., düşen çocuğunu kaldırdığı sırada caddeden tesadüfen geçen polis ekipleri, duruma müdahale etti. T.Ö., kendisini darp eden eşinden şikayetçi olmadı. Ancak, buna rağmen G.Ö. hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. 
 
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Bu arada, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
 

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