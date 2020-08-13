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Dehşet evinin tek tanığının ifadesi ortaya çıktı: Hapis yatılır mı baba? Ver kendimi de vuracağım
Adana'da, Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın (45), annesi Afiyet İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı (42) tabancayla vurarak öldürdüğü gecenin tek tanığı 70 yaşındaki baba Şeref Polat'ın, ifadesine DHA ulaştı.
Emekli coğrafya öğretmeni baba, oğlunun, annesi ile kardeşini öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar etmek istediğini, tabancayı kendisinin alması üzerine de "Hapis yatılır mı baba? Ver kendimi de vuracağım" dediğini anlattı. Baba Polat, öldürülen avukat oğlunun daha önce 3 kez kendisini darp ettiğini de belirtti.