Dehşet evi! Eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı

Şanlıurfa’da, Suriye uyruklu İ.A., dini nikahlı eşi M.N.'yi (28), 5 gün boyunca odaya kapatıp zincirle döverek, işkence yaptı. Komşuların ihbarıyla kurtarılan kadın, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, işkenceci koca ise gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Dini nikahlı eşini evin bir odasına kitleyerek 5 gün boyunca zincirle döverek, kerpetenle tırnaklarını çekti. Polis kadını çıplak halde ve kanlar içerisinde buldu.

Olay, Direkli Mahallesinde meydana geldi. Suriye 'deki iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen İ.A., dini nikahlı eşi M.N. ve 3 çocuğu ile Şanlıurfa 'da yaşamaya başladı. İ.A., iddiaya göre bir süre önce oturdukları apartman dairesinin bir odasına kilitlediği karısını, 5 gün boyunca zincirle döverek, kerpetenle tırnaklarını çekti.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

3 çocuk annesi kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla eve gelen polis, çilingir yardımıyla girdikleri evde, M.N.'yi yarı çıplak halde ve kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının, kafatasında kırıklar ve vücudunda ezikler tespit edildi. Polise verdiği ifadede, 3 çocuğunun bulunduğunu söyleyen kadın, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaralı kadının ifadesinin ardından, İ.A.'yı gizlendiği bağ evinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.