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Değişiyor... Yeni çalışma modeli geliyor!
Milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiriyor. Mevzuat hazırlıkları merakla bekleniyor. Corona virüs salgını sosyal yaşamda olduğu kadar iş hayatında da önemli değişikliklere yol açtı. Bunlardan en önemlisi ise uzaktan çalışma modelinin birçok sektör için uygulanabilir hale getirilmesi oldu. Yapılan araştırmalar ise uzaktan çalışmaya uygun işlerin ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile birlikte artıyor olması.
Uzaktan çalışma dünyada daha önce eşi benzeri görülmemiş şekilde çalışma hayatının merkezine oturdu. Türkiye’de de uzaktan çalışmaya ilişkin ikincil mevzuat hazırlıkları merakla bekleniyor. Çem Kılıç konunun detaylarını yazdı. İşte o yazı...