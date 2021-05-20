Değişen hava koşullarının psikoloji üzerinde pek çok etkileri bulunduğunu belirten uzmanlar, kontrol dışında seyreden hava sıcaklıklarına adapte olma sürecinde vücudumuzun farklı tepkiler verdiğine dikkat çekiyor. Depresyon, öfke, iştah problemleri, motivasyon düşüşü gibi etkilere dikkat çeken uzmanlar, güne küçük egzersizlerle başlanmasını ve beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesini tavsiye ediyor. Hava sıcaklıklarına bağlı performans düşüklüklerinin iki haftadan uzun sürmesi halinde uzmana başvurulması öneriliyor.

Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, iklim değişikliği ile ortaya çıkan hava değişikliklerinin psikolojimize olan etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Değişen hava koşulları psikolojimizi etkiliyor

İklim krizleri ile mücadelede bireysel olarak yüklenmemiz gereken sorumluluklarımızın farkına varıp hareket etmekle birlikte bir yandan da psikolojimize etkisinin de farkında olmamızı ve kendimizi korumamız gerektiğini söyleyen Merve Umay Candaş Demir, “Kontrolümüz dışında seyreden hava sıcaklıklarına adapte olma sürecinde vücudumuz ve bilişsel sürecimiz farklı tepkiler verebilir. Bunlar depresyon, öfke, iştah problemleri, duygusal gitgeller, motivasyon düşüşü, yorgunluk ve isteksizlik, uyku düzeninde bozulma yani uyuyamama ya da çok uyku ihtiyacı duyma gibi durumlar yaşanabilir.” uyarısında bulundu.

Ne kadar çok güneş o kadar mutluluk!

Güneş ışınlarının depresyon ile ilişkilendirilmesi üzerine birçok araştırmanın mevcut olduğunu belirten Merve Umay Candaş Demir, “Güneş ışınlarının azlığını yaşayan ülkelerde örneğin Kuzey ülkelerinde depresyon vakaları daha çok görülüyor. Beynimizin serotonin salgılamasında güneş ışınlarının etkisi vardır. Güneş ışınlarının oranı ile serotonin salgılanması doğru orantılıdır. Ne kadar çok güneş ışını o kadar çok serotonin yani o kadar çok mutluluk hormonu demektir.” dedi.

Yüksek sıcaklıklarda öfke kontrolü zorlaşıyor

Sıcaklığın ortalama değerlerinin altına düşmesi ya da üstüne çıkmasının günlük hayatta verdiğimiz tepkileri etkileyebildiğini kaydeden Merve Umay Candaş Demir, şunları söyledi:

“Kişilerin agresif tutumlar sergilemesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüksek sıcaklıklarda öfke kontrolünün daha zor olur. Adaptasyon konusunda daha hassas olan bireylerde iklim değişimine bağlı iştah dengesizlikleri gözükebilir. Sıcak ve soğuk havalarda beslenme alışkanlığımızda yaptığımız değişimleri yeniden düzenleyerek bu süreci kolaylaştırabiliriz. Sıcaklıklara bağlı olarak mevsim sebze ve meyve süreleri değişkenlik göstermeye başlıyor; mevsimin getirdiği sebze ve meyve tüketimine önem vermek adaptasyon sürecinde yardımcı olacaktır.”

Hava sıcaklıkları duygu iniş çıkışlarına yol açabilir

Havanın insan ruh sağlığına etkisi herkes tarafından kabul edilen bir gerçek olduğunu hatırlatan Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, iklim değişikliği ile gelen yeni süreci hem psikolojimize hem de vücudumuza iyi tanıtmamız gerektiğine işaret etti. Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, şu önerilerde bulundu:

“Geçiş dönemleri uyum süreci için çok etkiliyken iklim değişikliği ile gelen yeni süreci hem psikolojimize hem de vücudumuza iyi tanıtmalıyız. Genel olarak kapalı havalarda daha duygusal, içe dönük, enerji düzeyi düşmüş, motivasyon kaybı yaşıyoruz. Duygu iniş çıkışları hava sıcaklarıyla değişkenlik gösteriyor. Kendimizi tanıyor olmalıyız ki hava durumuna bağlı bu değişimlerin duygusal getirisini doğru yönlendirebilelim.”

Egzersizlerle güne başlayın

Alacağımız önemli kararlarda bu etkiyi göz önünde bulunduralım. Motivasyonunuzu etkilediğini fark ettiğiniz an ufak egzersizlerle güne başlayın. Vücudunuzu günlük yaşamın telaşına maruz bırakmadan önce kendisini harekete geçirmesine fırsat verin.

İki haftadan uzun sürüyorsa dikkat!

Hava sıcaklığına bağlı performans düşüklüğünüz yaklaşık iki haftadan uzun sürüyorsa bu konuyu önemsememezlik yapmayın. Bireysel önlemleriniz yetersiz kalıyorsa bu konuyla ilgili destek alabilirsiniz.”