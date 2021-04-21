Değişen Bakanlar 2021! Hangi bakanlar değişti 2021?

Bakanlar değişti mi 2021? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2'ye ayrıldı, Ticaret Bakanı değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı, yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da görevden alınarak yerine Mehmet Muş getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı. Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da Vedat Bilgin atandı.

YENİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK KİMDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1972'de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Yanık, 1995'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve Aralık 1996'da İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1972'de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Yanık, 1995'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve Aralık 1996'da İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı.

Serbest avukat olarak çalışmaya başlayan ve aynı zamanda AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olan Derya Yanık, 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde de bulunan Derya Yanık, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN KİMDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamlayan Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi.



İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda yüksek lisans çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamlayan Bilgin, York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı.

Vedat Bilgin, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde de bulundu.

26. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili olan Bilgin, son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütüyordu.



Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Vedat Bilgin, evli ve iki çocuk babası

YENİ TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ KİMDİR?

Mehmet Muş,1 Mayıs 1982 tarihinde Sürmene, Trabzon'da dünyaya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 24.,25. ve 26. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili. Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitmiştir. Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında Ekonomi Doktorasını tamamladı.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'den İstanbul Milletvekili olarak seçildi. TBMM’ de Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. Aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulundu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği’nin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Numan Kurtulmuş'un Başbakan Yardımcılığı görevine atanmasından sonra, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Kongresinde Ekonomiden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Genel Kurulunda yeniden AK Parti MKYK üyeliğine seçilmiştir.