Defter beyan başvuru girişi defter beyan sistemini kullanmak isteyenler mükellefler tarafından merak ediliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan defter beyan sistemi kayıtlarının elektronik ortamda tutan mükellefler tarafından kullanılıyor. Defter beyan başvuruları nasıl yapılır? Defter beyan giriş ekranı!

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın defter beyan sistemini kullanacak olan mükellefler Defter beyan başvuruları nasıl yapılır? sorularını araştırıyor. Defter beyan sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanında bulunan defter beyan sistemi kayıtlarının elektronik ortamda tutan mükellefler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Peki, Defter beyan başvuruları nasıl yapılır? Defter beyan giriş ekranı...

Defter beyan girişi için internet tarayıcınızı veya uygulamanızı kullanabilirsiniz. Bunun için “defterbeyan.gov.tr/tr” adresine tıklayıp sol üst kısımda yer alan isteme giriş’ kısmına tıklamanız gerekiyor.

DEFTER BEYAN SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

Defter beyan sisteminden işlemler kolaylıkla yapılmakta. Sistemden; serbest meslek kazancı elde eden mükellefler, basit usule tabi mükellefler ve işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler yararlanabiliyor.

DEFTER BEYAN ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Defter beyan sistemine giriş yapabilmek için öncelikle defter beyan şifresi almak gerekiyor. Defter beyan şifresi gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yapılan başvuru ile alınıyor.

Bunun için “basvuru.defterbeyan.gov.tr” sayfasına giriş yapın ardından İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu ve internet vergi dairesi şifresiyle sisteme giriş yapabilirsiniz.

BAŞVURU YAPMAYANA CEZA VAR!

Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabından basit usul koşullarını taşımayanların ticari kazançları gerçek usule göre tespit edilir. Gerçek usule tabi mükellefler tutacakları defterler yönünden iki sınıfa ayrılırlar. Birinci sınıf tacirler bilanço esasına göre defter tutarken, ikinci sınıf tacirler ile işletme hesabı esasına göre defter tutarlar.

Defter beyan sistemi üzerinden başvuru yapmayanlara 213 sayılı yasanın ilgili ceza hükümleri uygulanır.

DEFTER BEYAN SİSTEMİ CEPTE

Defter beyan sistemine uygulamadan ulaşmanız mümkün. Play Store ve App Store’den defter beyan sistemini ücretsiz olarak indirebilirsiniz.