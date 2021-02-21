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Defne Samyeli yeni villa arayışında

Kiracı olduğu evin sahibi Yusuf Araz ile mahkemelik olan eski spiker ve şarkıcı Defne Samyeli, yeni bir ev arayışına çıktı. Samyeli, gözüne kirası 30 ve 40 bin TL olan iki ayrı villayı kestirdi.

Defne Samyeli yeni villa arayışında İş insanı Yusuf Araz, 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla haciz işlemi başlattığı Defne Samyeli’ne açtığı tahliye ve alacak davasını kazanmıştı. Samyeli, 234 bin 671 TL’lik ödemeyi yaptı ve evden tahliyesini erteletmişti.
 
 
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