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Defne Samyeli transparan kıyafetiyle adından söz ettirdi!

14 Ekim 2021 Perşembe - 9:57 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 9:57

Defne Samyeli, konserlerine tam gaz devam ediyor. Ünlü isim, önceki gece beyaz üstü transparan bir tulumla hayranlarının karşısına çıktı. Samyeli, sahne kıyafetiyle adından söz ettirdi.


 
Eski spiker, oyuncu ve şimdilerde şarkıcı olan Defne Samyeli, yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlülerden. 49 yaşındaki ünlü isim, Instagram'da 874 bin takipçiye sahip. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan ünlü isim sık sık paylaşımlar yapıyor.
 
 
Defne Samyeli son paylaşımında önceki gece verdiği konserden fotoğrafları hayranlarıyla paylaştı. Koronavirüse yakalanan ve kısa sürede atlatarak sahnelere koşan Defne Samyeli, üst kısmı transparan beyaz tulumuyla hayranlarından tam not aldı. Defne Samyeli’nin paylaşımına on binlerce beğeni yağdı.
 
 

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