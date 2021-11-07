Defne Samyeli tarzıyla dikkat çekti

Gecenin açılışını yapan Hüsnü Şenlendirici, mekanda nostalji rüzgarları estirdi. Gecenin assolisti Defne Samyeli ise hem güzelliği, hem de sesi ve sahne enerjisiyle konuklarını adeta büyüledi.
"YEŞİLÇAM FİLMLERİNDEKİ GİBİ"
Gazino konseptiyle ilk kez sahne alan Defne Samyeli, "Eski gazino günleri aklıma geldi, Yeşilçam filmlerindeki gibi” diyerek, heyecanını dile getirdi.
DERİN YALNIZ BIRAKMADI
Öte yandan konuklar arasında yer alan kızı Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki küçük kızı Derin Talu, annesini en ön masada izleyerek gece boyunca eğlendi.