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Defne Samyeli oturduğu villanın sahibiyle davalık olmuştu! Yeni açıklama

16 Ekim 2021 Cumartesi - 11:39 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 11:39

Defne Samyeli, önceki gün Bebek'te görüntülendi. 49 yaşındaki eski haber spikeri ve şarkıcı, Kemerburgaz'da oturduğu villanın sahibi Yusuf Araz ile sorunları çözdüğünü açıkladı.


Defne Samyeli, "Ev sahibi ile aramızdaki davalarımız sonuçlandı, anlaşarak geri çektik. Aramızda sulh yaptık. Yeni evime yerleşme aşamasındayım" açıklamasını yaptı.
 
NE OLMUŞTU?
 
Defne Samyeli'nin ev sahibi Yusuf Araz, eski spikerin kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunmuş ve avukatı ile icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı. Araz'ın davayı kazanmasının ardından Defne Samyeli, üç aylık kira tutarı olan 45 bin TL’nin içinde olduğu toplam 234 bin 671 TL'lik ödemeyi yapmış ve evden tahliyesini erteletmişti.
 
Araz'ın bunu kendisini küçük düşürmek için yaptığını öne süren Defne Samyeli de harekete geçmişti. Şarkıcı, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, Araz hakkında 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Defne Samyeli'nin manevi tazminatını kısmen kabul eden mahkeme, Yusuf Araz'ın 20 bin TL ödemesi yönünde karar vermişti.
 

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