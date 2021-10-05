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Defne Samyeli’nin transparan kıyafetiyle olay oldu!

05 Ekim 2021 Salı - 10:57 | Son Güncelleme : 05 10 2021 - 10:57

Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran Defne Samyeli, transparan sahne kıyafeti ile cesaretini konuşturdu.


Eski spiker şimdilerde ise oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Hastalığı atlatır atlatmaz soluğu sahnelerde alan Defne Samyeli, cesur tercihiyle gündem oldu.
 
 
Sahne için mini siyah transparan bir elbise tercih eden Defne Samyeli, sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Raşit Bağzıbağlı imzalı elbisesiyle poz veren Defne Samyeli, fotoğrafını Instagram hesabından “Ayna, ayna” notuyla paylaştı. 49 yaşındaki Defne Samyeli’nin paylaşımı, takipçilerinden tam not aldı.
 

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defne samyeli transparan kıyafeyi
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