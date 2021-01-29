İşadamı Yusuf Araz, 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla haciz işlemi başlattığı Defne Samyeli’ye açtığı tahliye ve alacak davasını kazandı. Mahkeme, Samyeli’nin 2 yıldır oturduğu evden tahliyesine karar verdi. 123 bin 318 lira 79 kuruşluk icra takibi ise kaldığı yerden devam edecek.

Defne Samyeli'ne şok, oturduğu evden çıkarılıyor. İş insanı Yusuf Araz, Kemerburgaz ’daki Pasifik Villaları’nda bulunan evinde kiracı olarak oturan Defne Samyeli ’nin 2019’un mart ayından bu yana kirasını ödemediğini öne sürerek İcra Müdürlüğü’ne başvurmuştu.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre işadamının avukatı, İcra Müdürlüğü’ne sunduğu dilekçede şu ifadelere yer vermişti:“Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle Defne Samyeli hakkında iki ayrı icra takibi başlatılmıştır. Samyeli’nin evden tahliye edilmesi için ayrıca İcra Mahkemesi’ne tahliye davası açılmıştır. Alacağımızı istiyoruz. Defne Samyeli, oturduğu evi boşaltarak ayrılma çabası içerisine girmiştir. Haciz memurları aracılığıyla borçlunun oturduğu evine gidilerek adreste defter tutulmasını istiyoruz.” Araz’ın talebi üzerine avukatı ve haciz memurları, geçen pazartesi günü eve giderek haciz işlemleri başlattı ve Samyeli’nin eşyalarının bir kısmına haciz konuldu.

‘KİRA ARTIŞI UYGUN DEĞİL’