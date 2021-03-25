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Defne Samyeli - Mustafa Sandal davasında flaş karar!
"Beni Ağlatma" isimli kitabında ilişki yaşadıklarını iddia ettiği gerekçesiyle Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu şarkıcı Mustafa Sandal'ın "Hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Mustafa Sandal'ın beraatine karar verdi.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mustafa Sandal ve şikayetçi Defne Samyeli katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Duruşma savcısı, Mustafa Sandal hakkında beraat talebinde bulunduğu mütalaasında bir değişiklik olmadığını ifade etti.