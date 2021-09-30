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Defne Samyeli koronavirüs sürecini anlattı! Ateşler içinde kaldım!
Bodrum'da sahne aldıktan sonra rotayı İstanbul'a çeviren ve sonrada da korona testi pozitif çıkan Defne Samyeli, iyileşir iyileşmez Kuruçeşme'deki bir mekanda sevenleri ile bir araya geldi. Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden şarkıcı ve sunucu, hasta olduğu süreci anlattı.
Şimdilerde oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, en son Bodrum'da sahne almış; ardından rotayı İstanbul'a çevirmişti.
Şimdilerde oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, en son Bodrum'da sahne almış; ardından rotayı İstanbul'a çevirmişti.