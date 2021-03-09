Defne Samyeli itiraf etti! Şiddet...

Defne Samyeli önceki gün Cihangir ’deydi. Bir mekandan kucağında yiyecek torbalarıyla çıkan Samyeli, muhabirlerle sohbet etti.

Kadınlar Günü hakkında konuşan Defne Samyeli , kadına yönelik şiddetin son bulması için ‘mantalite devrimine’ ihtiyaç olduğunu söyledi:

“Sadece kadına değil, tüm canlılara karşı şiddet son bulmalı. Bu konuda eğitimin rolü çok büyük. Pek çok laf söyleniyor ama kalıcı adımlar atılmalı. Mantalite devrimine ihtiyaç var. Şiddete uğramayan kadın yoktur. Ben de mutlaka uğramışımdır ama fiziksel şiddet yaşamadım.”