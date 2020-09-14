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Defne Samyeli eleştirilere yanıt verdi!

Defne Samyeli kendisinin ve kızlarının kıyafetleriyle ilgili yapılan eleştirilere böyle cevap verdi.

Defne Samyeli eleştirilere yanıt verdi! Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Defne Samyeli hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. 
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