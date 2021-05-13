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Defne Samyeli'den 'Yaza hazırız' pozu!
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan Defne Samyeli, yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak kardeşi ile spor yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcı ve sunucunun fit haline yorum yağdı.
Son olarak 'Sol Yanım'adlı yapımda rol alan Defne Samyeli, oyunculuk ve şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. İki çocuk annesi Samyeli, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.