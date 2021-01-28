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Defne Samyeli'den olay açıklama! 'Tacizci ve...'

Defne Samyeli kendisi hakkında açılan dava ile ilgili konuştu. 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla kendisini icraya vererek haciz işlemleri başlatan ev sahibi Yusuf Araz'ın iddialarını yalanladı.

Defne Samyeli'den olay açıklama! 'Tacizci ve...' Hürriyet’in haberine göre; İş insanı Yusuf Araz, 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla oyuncu ve sunucu Samyeli’ni icraya verip haciz işlemleri başlattı. Araz’ın borcuna karşılık eşyaların bir kısmı haczedilen Samyeli, sessizliğini bozdu.
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