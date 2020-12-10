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Definecilerin kazısında patlama oldu! 1 kişi öldü

DHA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 1:02 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 1:02

Eskişehir'de, 7 şüphelinin define bulma amacıyla yaptığı izinsiz kazı sırasında patlama oldu. Ömer K. elinden ve yüzünden ağır yaralanırken, patlamanın ardından şüpheliler arasında çıkan kavgada ise Mehmet Sarıoğlu (52) hayatını kaybetti. Ömer K. hastaneye kaldırılırken, jandarma ekiplerince diğer 5 şüpheli gözaltına alındı.


Eskişehir'de oturan Mehmet Sarıoğlu, Murat K., Sevinç E., Servet K., Ömer K., Kaan K. ve Bekir K. ile birlikte define bulma umuduyla iki otomobille Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca Mahallesi Parmaklı mevkiine gitti. Burada izinsiz kazı yapan şüpheliler önlerine çıkan kayayı patlatmak istediği sırada el yapımı olduğu öne sürülen patlayıcı infilak etti. Define arayan şüphelilerden Ömer K. yüzünden ve elinden ağır yaralandı. Patlamanın ardından şüpheliler arasında tartışma çıkarken Mehmet Sarıoğlu ağır yaralanan Ömer K.nın kardeşleri Kaan K. ve Bekir K. tarafından dövüldü. Sevinç E. ile Servet K. yaralanan Mehmet Sarıoğlunu otomobille Tepebaşı ilçesi Koyunlar Mahallesinde götürüp 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Sarıoğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Elinden ve gözünden yaralanan Ömer K. ise başka bir otomobille götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili Sevinç E., Murat K. Servet K., Kaan K. ve Bekir K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
 
ARAÇTA PATLAYICI BULUNDU
 
Şüphelilere ait 26 VK 734 plakalı otomobilde yapılan aramada, el yapımı olduğu değerlendirilen patlayıcı madde bulunarak incelemeye alındı. Mehmet Sarıoğlu'nun cansız bedeni ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Eskişehir kazı define
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