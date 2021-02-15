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Defineciler 'hazineyi' buldu! Heyecan yarattı, içine iple iniliyor...
Defineciler hazine ararken buldu, heyecan yarattı. Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, dağlık alanda yaptıkları kaçak tarihi eser kazısında, yer altındaki Pamukkale'yi ortaya çıkardılar. Definecilerin tesadüfen yaklaşık 30 metre derinlikte bulduğu, odacıklar halindeki, beyaz traverten oluşumları ve sarkıtlarıyla dikkat çeken Kızılhisar Mağarası, korumaya alındı.
Serinhisar ilçesinin kırsal Kızılhisar Mahallesi'nin 'Sarp Deresi' mevkii olarak bilinen Gavuralanı Tepesi'ndeki insan figürüne benzeyen kayanın yanında bir süre önce kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı belirlendi.