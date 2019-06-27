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Define avcılarına suçüstü!

İHA |  27 Haziran 2019 Perşembe - 8:55 | Son Güncelleme : 27 06 2019 - 9:52

Adana’da kaçak kazı yapıldığı bilgisi alan polis ekipleri bir eve düzenledikleri baskında, define arayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi’ndeki eski bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı. Bunun üzerine arama kararı çıkarılan eve yapılan baskında kazı yapıldığı belirlendi. Define aramak için kazı yapılan evde çuvallara doldurulmuş molozlar olduğu görüldü. 
 
Evde kazı yapan A.T., M.K. ve E.K. suçüstü yakalandı. Pencereleri örtülerle kapatan define avcılarının, dikkat çekmemek için gece kazı yaptığı, biriken molozları gündüz dışarı taşıdığı öğrenildi. 
Gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürüyor. 
 

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