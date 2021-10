Defender’ı Bond için hazırladılar

James Bond serisinin 25.’inci filmi “No Time to Die” çekimlerinde kullanılan Land Rover Defender 110 X P400 modeli, Santorini Siyahı rengiyle beyaz perdede performans sergilerken 3 litre 6 silindirli motoru mild hibrit teknolojisiyle bir araya gelerek 400 beygir güç ve 550 Nm tork üretiyor. Filmde kullanılan aracın 20 inç boyutunda siyah renkli jantları ve ağır zemin koşullarına göre tasarlanmış off-road lastikleri ve monokok gövdesi de Land Rover Defender V8 Bond Edition’a ilham veren diğer özellikler arasında yer alıyor.

V8 Bond Edition

Land Rover Special Vehicle Operations tasarım ekibi tarafından "No Time to Die" için özel olarak tasarlanan Land Rover Defender V8 Bond Edition, kendine has 007 tasarım detayları, 5 litre V8 silindirli 525 beygir güç üreten motoru Xenon Mavisi ön fren kaliperleri, parlak siyah arka fren kaliperleri ve 22 inç Luna Gloss Black alaşım jantları içeren Genişletilmiş Black Pack ile standart modelden farklılaşıyor. Defender V8 Bond Edition'ın özel tasarım detayları aracın dışında olduğu kadar içinde de dikkat çekiyor. Defender 007 logolu aydınlatmalı kapı eşikleri, Pivi Pro haber /eğlence sistemi için özel olarak geliştirilen dokunmatik ekran başlangıç animasyonu ve geceleri aracın kapı altı lambasından zemine yansıtılan 007 logosu bu detaylardan birkaçı olarak karşımıza çıkıyor.