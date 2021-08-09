Decacorn nedir? Decacorn ne demek, ne anlama geliyor? Türkiye’nin ilk Decacorn’u Trendyol oldu!

Türkiye’nin popüler e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol, 1.5 milyar dolarlık yeni yatırım turu değerlendirmesi ile beraber 16.5 milyar dolara çıkararak "decacorn" tanımına sahip olan ilk Türk şirket olma unvanına sahip oldu. Söz konusu gelişmenin ardından Decacorn ne demek? Decacorn nedir, ne anlama gelir? Gibi sorularda artış oldu.

Trendyol, 1,5 milyar dolarlık yeni yatırımı ile beraber değeri 10 milyar doların üzerine çıkan şirketler için kullanılan decacorn tanımına sahip olan ilk Türk şirket olma unvanını almaya hak kazandı. Trendyol Kurucusu Demet Mutlu konuyla ilgili açıklamasında yaptığı açıklamada “Bu yatırım turunda yer alan, dünyanın önde gelen yatırımcılarına ülkemize ve Trendyol’un geleceğine duydukları güven için teşekkür ediyoruz. Ülkemize son dönemdeki en yüksek uluslararası yatırımı getirmiş olmak bizim için bir gurur kaynağı. Ayrıca Trendyol’un Türkiye’den çıkan ilk “decacorn” olması da sektörümüzün uluslararası arenadaki konumunu güçlendirecek. Bu yatırım Türkiye’nin dijital ekosistemine uluslararası ilgiyi artıracak ve sektörümüzün gelişmesine ciddi ivme kazandıracak. Tutkuyla çalışan ekibimize, yüzbinlerce iş ortağımıza ve bize güvenen 30 milyonu aşkın müşterimize bu başarı yolculuğunu bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyoruz”. İfadelerini kullandı. Peki, Decacorn ne demek? Decacorn nedir, ne anlama gelir?

DECACORN NEDİR, NE DEMEK?

Decacorn, girişim sermayelerinin değerlendirilmesinde önem arz ediyor. Değeri 10 milyar doları geçenler için kullanılan Decacorn tabiri, dünya genelinde kullanılmaktadır. Decacorn, yeni bir terimdir. Değeri bir milyara ulaşan şirketlerin 2013 yılında Cowboy Ventures’ın kurucusu Aileen Lee tarafından ‘Unicorn’ olarak isimlendirilmesinin ardından on milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketler için de bir terim ihtiyacı doğmuştur. Bu noktada türetilen ve kelime anlamı ‘‘onboynuz’’ olan decacorn, değeri on milyar doları geçmiş şirketlerin sınıflandırılmasında kullanılır.