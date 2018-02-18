DEAŞ Yermük kampının yüzde 75'ini ele geçirdi

Şam'ın 8 kilometre güneyinde ve Filistin lilerin yoğun olarak bulunduğu Yermük sığınmacı kampı, yaklaşık 5 yıldır Esed rejimi ve destekçilerinin ablukası altında bulunuyor. Yaklaşık 5 bin sivilin yaşadığı kamp, terör örgütü DEAŞ, rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam ve rejim güçleri tarafından kontrol ediliyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, kamptaki DEAŞ mensubu teröristler, 14 Şubat'tan itibaren Heyet Tahrir Şam grubunun kontrolündeki bölgelere iki saldırı düzenledi.

Bomba yüklü zırhlı araçlar kullanarak yaptığı saldırı sonrasında DEAŞ'ın, kamptaki Hayfa, Rica Meydanı ve kavşağı, Filistin Hastanesi ve Meşru (Proje) bölgelerinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

Çatışmalarda yaralanan bazı DEAŞ'lı teröristlerin, Şam'da Esed rejiminin hastanelerinde tedavi altına alındığı ileri sürüldü.

Terör örgütü DEAŞ, ele geçirdiği yeni bölgelerle kampın yaklaşık yüzde 75'ni kontrol etmeye başladı.

Rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın kamp içerisinde elinde tuttuğu bölgelerin oranı yüzde 15'e gerilerken, kampın yüzde 10'luk kısmını ise rejim ve destekçileri kontrol ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Suriye ’de iç savaştan önce 12 büyük kampta 560 bin Filistinli mülteci yaşıyordu.

Esed rejiminin saldırı, abluka ve baskıları yüzünden Suriye’de yaşayan Filistinliler, Türkiye, Ürdün ve Lübnan’a sığınmaya başladı.