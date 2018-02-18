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DEAŞ Yermük kampının yüzde 75'ini ele geçirdi

AA |  18 Şubat 2018 Pazar - 18:16 | Son Güncelleme : 18 02 2018 - 18:16

Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin başkenti Şam'da Filistinli sığınmacıların yoğunlukla yaşadığı Yermük kampının yaklaşık yüzde 75'ini ele geçirdi.


Şam'ın 8 kilometre güneyinde ve Filistinlilerin yoğun olarak bulunduğu  Yermük sığınmacı kampı, yaklaşık 5 yıldır Esed rejimi ve destekçilerinin ablukası  altında bulunuyor. Yaklaşık 5 bin sivilin yaşadığı kamp, terör örgütü DEAŞ, rejim  karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam ve rejim güçleri tarafından kontrol  ediliyor.
 
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, kamptaki DEAŞ mensubu  teröristler, 14 Şubat'tan itibaren Heyet Tahrir Şam grubunun kontrolündeki  bölgelere iki saldırı düzenledi.
 
Bomba yüklü zırhlı araçlar kullanarak yaptığı saldırı sonrasında  DEAŞ'ın, kamptaki Hayfa, Rica Meydanı ve kavşağı, Filistin Hastanesi ve Meşru  (Proje) bölgelerinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.
 
Çatışmalarda yaralanan bazı DEAŞ'lı teröristlerin, Şam'da Esed  rejiminin hastanelerinde tedavi altına alındığı ileri sürüldü.
 
Terör örgütü DEAŞ, ele geçirdiği yeni bölgelerle kampın yaklaşık yüzde  75'ni kontrol etmeye başladı.
 
 
Rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın kamp içerisinde elinde  tuttuğu bölgelerin oranı yüzde 15'e gerilerken, kampın yüzde 10'luk kısmını ise  rejim ve destekçileri kontrol ediyor.
 
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Suriye’de iç savaştan önce  12 büyük kampta 560 bin Filistinli mülteci yaşıyordu.
 
Esed rejiminin saldırı, abluka ve baskıları yüzünden Suriye’de yaşayan  Filistinliler, Türkiye, Ürdün ve Lübnan’a sığınmaya başladı.
 
  

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