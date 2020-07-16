16 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.312 1.33 EURO 7,8360 0.12
USD 6,8610 0.08 ALTIN 397,990 -0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

DEAŞ şüphelisi Suriyeli 3 kardeş, adliyeye sevk edildi

16 Temmuz 2020 Perşembe - 15:40 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 15:40

Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ ve El Nusra ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 3 kardeş, adliyeye sevk edildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Temmuz günü, terör örgütü DEAŞ ve El Nusra ile bağlantılı oldukları, 2013 ile 2015 yılları arasında da silahlı faaliyette bulundukları belirlenen Suriye uyruklu kardeşler Abdurrahman E., Hassan E. ve Abdulhalık E.'yi gözaltına aldı. Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan kardeşler, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER

Kayseri DEAŞ adliye
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.