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DEAŞ silah ticaretine başladı

İHA |  04 Mart 2018 Pazar - 18:55 | Son Güncelleme : 04 03 2018 - 18:55

Suriye’de büyük bir darbe alarak elindeki petrol kuyularını başka bir terör örgütü olan PKK/PYD’ye kaptıran DEAŞ, silah ticaretine başladı.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ terör örgütünün Türkiye’de yapmayı planladığı eylemlerin engellenmesi ve lojistik silah aktarımının tespitine yönelik yapılan çalışmalarda sınırdan geçirilmeye çalışılan 69 adet silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şanlıurfa 2’inci Hudut Tabur Komutanlığının koordineli olarak Şanlıurfa Akçakale ilçesinde yaptığı operasyonlarda Suriye uyruklu 3 şahıs, 69 adet değişik çap ve marka tabancayla birlikte yakalandı.
 
Zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.

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