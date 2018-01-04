DEAŞ savaş ilan etti: Gazze'de saldıracağız!

DEAŞ'ın Mısır 'daki Sina Yarımadası'nda faaliyet gösteren kolu, Filistinli Hamas örgütüne savaş ilan etti.

İSRAİL'İN İMDADINA DEAŞ YETİŞTİ: HAMAS'I VURACAĞIZ

Yayınladıkları video da Hamas ile işbirliği yaptığı öne sürülen bir kişiyi infaz ettikleri görülen DEAŞ üyeleri, destekçilerine Gazze 'de Hamas'a saldırmaları emri verdi.

"MAHKEMELERİNİ VE GÜVENLİK BÖLGELERİNİ BOMBALAYIN"

Washington Post'un haberine göre, ABD merkezli SITE İstihbarat Grubu'nun çevirisini yaptığı video, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail 'in başkenti olarak tanıdığını açıkladığı görüntülerle başlıyor.

Ardından DEAŞ'ın Gazze'deki DEAŞ mensuplarına yapılan operasyonlar ve Trump'ın Kudüs kararını engelleyemediği gerekçesiyle Hamas'a savaş açtığı ilan ediliyor.

HAMAS'A "KAFİR BATI'NIN İZİNDEN GİTME" SUÇLAMASI

Videoda Hamas 'Kafir Batı'nın izinden gitmekle' eleştiriliyor.

Videoda eli bıçaklı bir DEAŞ üyesi "Onlara asla teslim olmayın. Patlayıcı, susturuculu tabanca ve yapışkanlı bombalar kullanın. Mahkemelerini, güvenlik bölgelerini bombalayın" ifadelerini kullanıyor.

Hamas'ın askeri kolu ile işbirliği yapmakla suçlanan bir kişi de Hamas'tan ayrıldığı öne sürülen bir başka DEAŞ üyesi tarafından infaz ediliyor.