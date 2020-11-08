İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişinin örgütle irtibatlı olduğunu tespit etti. Savcılık talimatıyla evlerine baskın düzenlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
DHA | 08 Kasım 2020 Pazar - 10:49 | Son Güncelleme : 08 11 2020 - 10:49