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DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

DHA |  08 Kasım 2020 Pazar - 10:49 | Son Güncelleme : 08 11 2020 - 10:49

Eskişenir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişinin örgütle irtibatlı olduğunu tespit etti. Savcılık talimatıyla evlerine baskın düzenlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 

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