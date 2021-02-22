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DEAŞ operasyonu! 14 kişi yakalandı

22 Şubat 2021 Pazartesi - 9:21 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 9:21

Ankara İstihbarat ve TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenen yabancı uyruklu 14 kişi yakalandı.


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