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- DEAŞ operasyonu! 14 kişi yakalandı
DEAŞ operasyonu! 14 kişi yakalandı
22 Şubat 2021 Pazartesi - 9:21 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 9:21
Ankara İstihbarat ve TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenen yabancı uyruklu 14 kişi yakalandı.
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