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DEAŞ'lılar rejimle iş birliğini itiraf etti

14 Şubat 2018 Çarşamba - 17:42 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 18:06

Suriyeli muhaliflerin, Beşşar Esed rejiminin açtığı koridorla İdlib gerginliği azaltma bölgesine girmeye çalışan DEAŞ'lıları sorgusunda, teröristler rejimle iş birliği halinde hareket ettiklerini kabul etti.


İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Suriyeli muhalif  gruplar rejiminin kontrol ettiği bölgeden, İdlib'e ilerlemeye çalışan DEAŞ'ların  bağlantılarını araştırıyor.
 
Muhalif askeri kaynakların AA'ya verdiği bilgiye göre, ilk  sorgulamalarda teröristler Hama'dan İdlib'e ilerlemeleri için rejim güçlerinin ve  Rusya'nın havadan muhalifleri vurduğunu ancak DEAŞ'ı hedef almadığını anlattı.
 
Muhalifler, rejim ve destekçilerinin DEAŞ'lıların itiraflarını  engellemek için saldırı düzenleme ihtimali nedeniyle teröristlerin yerini gizli  tutuyor.
 
Ancak AA, esir alınanlardan bir grubun nakli sırasında görüntü almayı  başardı.
 
Rejim-DEAŞ iş birliği
 
"İşgalcileri püskürtme" adını verdikleri ortak bir operasyon odası  kuran Suriyeli 12 muhalif grup, İdlib'in güney ve doğu kırsalındaki çatışmalarda  400 DEAŞ'lıyı esir almıştı.
 
Rejim, ekim 2017'de Hama'nın doğusundaki Hunayfis bölgesinden DEAŞ'lı  teröristlere yol açarak, İdlib'de muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların  kontrolündeki bölgelere geçişlerini sağlamıştı. Koordineli hareket eden DEAŞ ve  rejim, 3 ay boyunca Rusya'nın muhaliflere ve rejim karşıtı askeri gruplara karşı  düzenlediği öncü hava saldırıları sayesinde geniş bir alanda ilerlemişti.
 
Terör örgütü, 30 kilometre uzunluktaki koridordan İdlib'in içine  sokularak Deribiye ve Niha köylerinde konuşlanmıştı. 
 
Rejim ve DEAŞ, İdlib'in güneydoğusunda yer yer ilerlerken Rusya  muhaliflere karşı yoğun hava desteği vermişti.
 

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