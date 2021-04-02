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DEAŞ'lı terörist Şanlıurfa'da yakalandı

AA |  02 Nisan 2021 Cuma - 17:44 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 17:44

Terör örgütü DEAŞ'ın kadın bombacısı ve "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan terörist, Suriye'den yurda girmek isterken Şanlıurfa'da yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü  DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
 
DEAŞ'a 2015 yılının ekim ayında katılan, hakkında "canlı bomba  eyleminde kullanılabilecek kişilerden olduğu" şeklinde istihbarı bilgi bulunan ve  İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan  kadın terörist H.T.O., PKK/PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki Haseke kampından  kaçtı.
 
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattından illegal yollarla  Türkiye'ye geçmeye çalışan terörist, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
 
  

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