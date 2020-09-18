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DEAŞ'ın sözde "üst düzey yöneticisi" Bayancuk'a 12 yıl 6 ay hapis cezası

AA |  18 Eylül 2020 Cuma - 17:16 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 17:16

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "üst düzey yöneticisi" olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


DEAŞ'ın sözde "üst düzey yöneticisi" Bayancuk'a 12 yıl 6 ay hapis  cezası. 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Bayancuk tutuklu  bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlandı. Sanık  avukatı ise duruşmada hazır bulundu. Duruşma başında söz alan sanık avukatı, kovuşturmanın genişletilmesi  talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti ise verdiği ara kararda, talebin reddine ve dosyada  hüküm kurulmasına karar verdi.
Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık  Bayancuk'un "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6  aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Esas hakkındaki savunmasını yapan Bayancuk, önceki beyanlarını  tekrarladığını belirterek, beraatini istedi.
Sanığın avukatı da esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için  süre, mahkeme aksi kanatte ise müvekkilinin tahliyesini ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Bayancuk'un "silahlı terör örgütü kurma veya  yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk  halinin devamına hükmetti.
 
 
  Davanın geçmişi
 
 Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Halis Bayancuk'a "silahlı  terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince bu karar  incelenmiş, sanık Bayancuk hakkında Türkiye'deki diğer mahkemelerde benzer  suçlardan açılmış davalar ile Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki kararın  irtibatlı olabileceği gerekçesiyle kararı iade etmişti.  Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde iadenin ardından yapılan duruşmada,  heyet İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dosyayla  birleştirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile  Bakırköy'deki dosya arasında birleştirme uyuşmazlığı nedeniyle bu uyuşmazlığın  çözümü için dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmesine karar vermişti.  Yargıtayın kararı sonrası tekrar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde  yargılanmasına başlanılan Bayancuk, ev hapsi şeklindeki adli kontrolle tahliye  edilmiş, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine kararı değerlendiren  3. Ağır Ceza Mahkemesince ise cezaevinden çıkmadan SEGBİS aracılığıyla yapılan  oturumda tutuklanmıştı.
 
  
 

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