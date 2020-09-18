DEAŞ'ın sözde "üst düzey yöneticisi" Bayancuk'a 12 yıl 6 ay hapis cezası. 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Bayancuk tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlandı. Sanık avukatı ise duruşmada hazır bulundu. Duruşma başında söz alan sanık avukatı, kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti ise verdiği ara kararda, talebin reddine ve dosyada hüküm kurulmasına karar verdi.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Bayancuk'un "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Esas hakkındaki savunmasını yapan Bayancuk, önceki beyanlarını tekrarladığını belirterek, beraatini istedi.

Sanığın avukatı da esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre, mahkeme aksi kanatte ise müvekkilinin tahliyesini ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Bayancuk'un "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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