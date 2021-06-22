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DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler tutuklandı

AA |  22 Haziran 2021 Salı - 15:21 | Son Güncelleme : 22 06 2021 - 15:21

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler tutuklandı.


Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Güler, sağlık  kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
 
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren Güler,  çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü yöneticiliği"  suçundan tutuklandı.
 
MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan  DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu Ebu Usame el Türki" kod adlı Güler'in,  Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı  planladığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.
 
Takibe alınan Güler, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalanarak  sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirilmişti. Güler'in silah ve patlayıcılarla yasa  dışı yollardan Türkiye'ye geçme hazırlığında olduğu belirlenmişti.
 
Güler'in 2008-2010 yıllarında Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek  çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te DEAŞ'a katıldığı tespit  edilmişti.
 
  
 

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