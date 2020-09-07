Adana'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'da tutuklanan terör örgütü DAEŞ’in, sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden ve oğlu Hamza Özden’in Kovid-19 testleri pozitif çıktı. İki ismin de tutuklu bulundukları cezaevinde özel bir bölüme alındığı öğrenildi. Testleri pozitif çıkan teröristlerin temas ettiği terörle mücadele polislerine de test yapıldığı kaydedildi. İki terör polisinin testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı ifade edildi.
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- DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri pozitif çıktı, 2 polis karantinada
DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri pozitif çıktı, 2 polis karantinada
DHA | 07 Eylül 2020 Pazartesi - 18:07 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 18:08