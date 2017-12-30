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DEAŞ’ın sözde Rakka savcısı Şanlıurfa’da yakalandı

İHA |  30 Aralık 2017 Cumartesi - 18:53 | Son Güncelleme : 30 12 2017 - 18:56

Şanlıurfa’da yılbaşı öncesi terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eylem hazırlığı içesinde oldukları ileri sürülen çok sayıda DEAŞ üyesi ile örgütün sözde Rakka savcısı gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda kent merkezi ve ilçelerde önceden tespit etikleri adreslere, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, DAEŞ terör örgütü üyesi çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, örgütün Suriye’de faaliyet gösteren sözde Rakka savcısı da olduğu öğrenildi. İsmi öğrenilemeyen sözde Rakka savcısı Suriye uyruklu zanlı gözaltına alınırken, diğer üyelerin ise işlemleri sürüyor.
 
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, örgüt üyelerinin Türkiye’de yapmayı planladığı eylemlerin önüne geçmek için yapılan çalışmaların devam edeceği belirtildi.
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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DEAŞ Rakka savcısı Şanlıurfa
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