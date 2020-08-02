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DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu öldürüldü

AA |  02 Ağustos 2020 Pazar - 14:43 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 14:43

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan istihbarat sorumlusu Esadullah Orukzey'in öldürüldüğü bildirildi.


Afganistan'da DEAŞ'a bir darbe daha. Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanlığından yapılan açıklamada, DEAŞ'ın  sözde Horasan istihbarat sorumlusu Orukzey'in düzenlenen operasyon sonucu  öldürüldüğü kaydedildi. Orukzey'in Afganistan'daki kanlı eylemlerin faillerinden biri olduğu  vurgulanan açıklamada, terör örgütlerine yönelik benzeri operasyonların devam  edeceği belirtildi.
 

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Esadullah Orukzey Afgansitan DEAŞ
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