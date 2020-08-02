Afganistan'da DEAŞ'a bir darbe daha. Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanlığından yapılan açıklamada, DEAŞ'ın sözde Horasan istihbarat sorumlusu Orukzey'in düzenlenen operasyon sonucu öldürüldüğü kaydedildi. Orukzey'in Afganistan'daki kanlı eylemlerin faillerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, terör örgütlerine yönelik benzeri operasyonların devam edeceği belirtildi.
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DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu öldürüldü
AA | 02 Ağustos 2020 Pazar - 14:43 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 14:43