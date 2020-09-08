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DEAŞ'ın sözde bölge sorumlusu yakalandı

08 Eylül 2020 Salı - 10:22 | Son Güncelleme : 08 09 2020 - 10:22

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu olduğu değerlendirilen Nihat Turan, dün merkez Kayapınar ilçesinde bir paçacıda yakalandı.


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deaş terör örgütü diyarbakır
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