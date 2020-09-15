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DEAŞ’ın medya sorumlusu Bursa’da yakalandı

İHA |  15 Eylül 2020 Salı - 0:52 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 0:52

DEAŞ terör örgütünün medya yapılanması sorumlusu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bursa’da düzenlenen operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün medya yapılanmasında kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren A.E.'yı takibe alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın Bursa’da olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, 9 Eylül günü Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenledikleri operasyonla A.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının işlemleri sonrasında yarın sabah adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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