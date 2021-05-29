El Bab ilçe merkezinde terör örgütü DEAŞa ait hücre evine Suriye yerel polisi ile Türk güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Operasyonu fark eden DEAŞlı teröristin üzerindeki bombayı patlatması sonucu 2 Suriye yerel polisi şehit oldu. Patlama esnasında 1 Türk güvenlik görevlisi ile 3 Suriye polisi yaralandı. Türk güvenlik görevlisi ile durumu ağır olan Suriye yerel polislerinden biri bölgeden tahliye edildikten sonra tedavi edilmek üzere Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.
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DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen operasyon! Türkiye'ye getirildiler
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) | 29 Mayıs 2021 Cumartesi - 1:50 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 1:50