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DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen operasyon! Türkiye'ye getirildiler

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) |  29 Mayıs 2021 Cumartesi - 1:50 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 1:50

Suriye'nin El Bab kentinde, terör örgütü DEAŞ'a ait hücre evine düzenlenen operasyonda yaralanan 1 Türk güvenlik görevlisi ile 1 Suriye yerel polisi tedavi için Türkiye'ye getirildi.


El Bab ilçe merkezinde terör örgütü DEAŞa ait hücre evine Suriye yerel polisi ile Türk güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Operasyonu fark eden DEAŞlı teröristin üzerindeki bombayı patlatması sonucu 2 Suriye yerel polisi şehit oldu. Patlama esnasında 1 Türk güvenlik görevlisi ile 3 Suriye polisi yaralandı. Türk güvenlik görevlisi ile durumu ağır olan Suriye yerel polislerinden biri bölgeden tahliye edildikten sonra tedavi edilmek üzere Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

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