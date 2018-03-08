08 Mart 2018 Perşembe
İSTANBUL 
13°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.754 -0.08 EURO 4,7350 0.53
USD 3,8090 0.40 ALTIN 162,390 0.46
CANLI BORSA
TÜMÜ

DEAŞ hazırladı YPG patlattı

08 Mart 2018 Perşembe - 15:26 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 15:29

El Bab ve Cerablus'ta dün ve önceki gün bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki saldırıda kullanılan düzeneklerin, DEAŞ'lı bombacı E.B.T. tarafından hazırlanarak YPG/PKK terör örgütüne teslim edildiği belirlendi. DEAŞ terör örgütü mensubunun, YPG/PKK'nın elinde bulunan hapishaneden, bomba düzeneği hazırlaması karşılığında serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı


El Bab ve Cerablus'ta dün ve önceki  gün bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki saldırıda kullanılan düzeneklerin,  DEAŞ'lı bombacı E.B.T. tarafından hazırlanarak YPG/PKK terör örgütüne teslim  edildiği belirlendi. 
 
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El Bab ilçe merkezindeki  Güvenlik Komutanlığının yanındaki PTT binası önünde park halinde bulunan bomba  yüklü aracın 6 Mart'ta uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 5 kişi yaralanmış,  Cerablus ilçesinde ise yol kontrol noktasına dün bombalı araçla düzenlenen  saldırıda aralarında birer ÖSO mensubu ve yerel polis memurunun bulunduğu 8 kişi  hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.
 
Söz konusu eylemlerde kullanılan düzeneklerin, Afrin bölgesinde DEAŞ  terör örgütü mensubu Suriye uyruklu bombacı E.B.T. tarafından hazırlandığı ve  saldırılarda kullanılması için bu kişi tarafından YPG/PKK terör örgütüne teslim  edildiği belirlendi.
 
DEAŞ terör örgütü mensubu E.B.T'nin, YPG/PKK'nın elinde bulunan  hapishaneden bomba düzeneği hazırlaması karşılığında serbest bırakıldığı  bilgisine ulaşıldı.
 
Bomba yüklü araçlarla yapılan iki saldırı, YPG/PKK ile DEAŞ arasındaki  kirli ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi.
 
İki örgüt arasındaki kirli ittifak örnekleri
 
Bölgede daha önce yaşanan bazı olaylar da YPG/PYD/PKK ile DEAŞ  arasındaki kirli ittifakı ortaya koymuştu.
 
Terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'dan El Bab'a canlı bomba gönderdiğine  ilişkin bilgiler yer almıştı.
 
Önceki günlerde YPG saflarında ÖSO'ya karşı savaşırken Afrin'e 10  kilometre mesafedeki Şiran kentinde esir alınan DEAŞ'lı 5 terörist de TSK ve  ÖSO'ya karşı savaşmaları şartıyla YPG/PKK tarafından serbest bırakıldıklarını  anlatmıştı.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.