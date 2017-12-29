DEAŞ’a katılma planı yaparken yakalandılar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda illegal yollardan Suriye’ye geçerek terör örgütü DEAŞ’a katılma planı yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

