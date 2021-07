Dayı cinayetinde sır 31 yıl sonra ortaya çıktı! 'Anneni başka türlü seviyorum'

'ANNENİ BAŞKA TÜRLÜ SEVİYORUM'

'İKİ KEZ TECAVÜZ ETTİ'

B.S.'nin annesi A.S. de mahkemedeki ifadesinde, 1988 yılında 10 yaşındayken ağabeyinin kendisine tecavüz ettiğini söyledi. A.S., ifadesinde, ağabeyinin kendisinin yanı sıra diğer iki kardeşini de istismar ettiğini kaydetti. A.S, "Ben 10 yaşındayken benden 6 yaş büyük ağabeyim Mustafa, oyun oynama bahanesiyle bana tecavüz etti. Hatırladığım kadarıyla iki defa tecavüz etti. Tecavüz olayından hiç kimseye bahsetmedim. Çünkü çocuktum ve korktum. Ergenlikle birlikte iyice depresyona girdim. 13 yaşından itibaren kollarımı kesmeye, sigara içmeye başladım. Birkaç sefer intihar girişiminde bulundum. Tecavüzlerden sonra da banyoda izlemeler, sözle tacizler, herkes yattıktan sonra odama gelip seyretme şeklinde istismar devam etti. Benden sonra da down sendromlu olan 11-12 yaşlarındaki kız kardeşim Ö.Ç.'ye istismarda bulundu. Bunu annemle birlikte otururken kardeşim Ö.Ç. gelip söyledi. Bazen yanıma gelip, 'Gözümü sende açtım' derdi. Evlendiğimde bakire olmadığımı herkes biliyordu" dedi.