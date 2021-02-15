Davut Kıranlı öldü mü? Sevgi-Davut Kıranlı olayı nedir, Davut Kıranlı kimdir ne iş yapıyor? Müge Anlı Davut Kıranlı yaşıyor mu, intihar mı etti?

Sevgi ve Davut Kıranlı olayı Türkiye’nin gündemine oturdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Davut Kıranlı, eşi Sevgi Kıranlı'nın kaçırıldığını öne sürerek karısını bulmaları için programa başvurdu. Davut Kıranlı'nın 35 yıldır evli olan karısı Sevgi Kıranlı 3 ay önce ortadan kayboldu. Her yerde eşini arayan Davut Kıranlı, onun yanına aldığı şoförüyle kaçtığını iddia etti. Müge Anlı'dan karısını bulmasını isteyen Davut Kıranlı, eşi bulununca ise tüm Türkiye gibi şokey oldu. 4 torunlu kadınla 3 çocuklu adamın ilişkisi ekranlarda yüzleşirken, Davut Kıranlı’nın intihar ettiği iddia edildi. Peki, Davut Kıranlı öldü mü, intihar mı etti yaşıyor mu? Müge Anlı Davut Kıranlı kimdir, ne iş yapıyor? Sevgi-Davut Kıranlı olayı nedir? İşte detaylar…

Davut Kıranlı ve Sevgi Kıranlı ile Muammer Cambaz olayı son 1 haftadır Türkiye’nin gündeminden düşmüyor. Davut Kıranlı’nın 12 Şubat’ta Müge Anlı'nın programına katılmasıyla olaylar başldı. Karısının işe aldığı şoförü tarafından kaçırıldığını ve eşini geri istediğini dile getiren Davut Kıranlı, Sevgi Kıranlı ve şoför Muammer Cambaz birbirlerine aşık olduklarını ifade etmelerinin ardından büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu yaşananlar ardından Davut Kıranlı’nın intihar ettiği iddiası herkeste şaşkınlık yarattı. Davut Kıranlı öldü mü, intihar mı etti? Müge Anlı Davut Kıranlı kimdir, ne iş yapıyor, yaşıyor mu? Sevgi-Davut Kıranlı olayı nedir?

DAVUT KIRANLI İNTİHAR MI ETTİ, ÖLDÜ MÜ?

Karısı Sevgi Kıranlı'ya 'Güzelim' şeklinde hitap eden Davut Kıranlı, onsuz yaşayamayacağını ifade etmişti. Tüm çabalarına rağmen Sevgi Kıranlı eşine geri dönmeyeceğini açık şekilde duyurdu. Müge Anlı'nın yayımlanan son bölümünün de Youtube'dan kaldırılmış olması dikkatlerden kaçmadı ve vatandaşlar, ''Davut Kıranlı öldü mü, intihar mı etti?'' sorusunu gündeme getirdi. Kıranlı'nın bir araç önüne atlayarak intihar ettiği öne sürüldü ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Davut Kıranlı'nın akıbetinin ise pazartesi günü netlik kazanması bekleniyor.

DAVUT KIRANLI KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Kıranlı, Ordu'nun Akkuş ilçesinde yaşamını sürdürüyor ve 49 yaşındaki eşi Sevgi Kıranlı'yı aramak için Müge Anlı'ya çıkarak adını duyurdu. Davut Kıranlı tarımla uğraştığını ve 5 çocuğu, 4'de torunu olduğunu açıklamıştı.

DAVUT KIRANLI VE SEVGİ KIRANLI OLAYI: NELER OLMUŞTU?

49 yaşındaki 5 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı, 3 ay önce kendisinden 15 yaş küçük olan 3 çocuk babası Muammer Cambaz'a kaçtı. Dün bulunan ve canlı yayına telefonla bağlanan Sevgi Kıranlı, "Muammeri'e aşık oldum, kaçtım" dedi. Bugün canlı yayına çıkan Sevgi Kıranlı, kaçtığı Muammer Cambaz'ın karısıyla birbirine girdi.

Canlı yayında eşinin birlikte kaçtığı Sevgi Kıranlı'yı gören Semiha Cambaz, sinir krizi geçirdi. Sevgi Kıranlı'nın üzerine yürüyen Cambaz "Benim 8 yaşındaki hasta çocuğumu babasız bıraktın" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Yayında sinirlerine hakim olamayan Semiha Cambaz'ı program ekibi güçlükle sakinleştirdi.

Davut Kıranlı, eşini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Eşinin kaçırıldığını düşünen Davut Kıranlı, karısının muskayla kandırılıp götürüldüğüne inanıyor. Şüphelendiği isim ise 20 gündür yanlarında çalışan Muammer Cambaz adlı şoförleri.

35 yıllık eşi Sevgi Kıranlı'nın eve dönmesini isteyen ve 3 aydır eşine ulaşamayan Davut Kıranlı, Müge Anlı'ya başvurmuştu. Ordu'nun Akkuş ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi 49 yaşındaki Sevgi Kıranlı kendisinden 15 yaş küçük Muammer'e kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Kendisinden 15 yaş büyük Sevgi Kıranlı ile birlikte kayıplara karışan Muammer Cambaz'ın eşi Semiha Hanım ise eşinin sabahın beşinde kalkıp Sevgi Kıranlı'nın evine kahvaltıya gittiğini hatta eşinin giderken kahvaltılık ve ekmek alıp gittiğini görenlerin olduğunu açıklamıştı.

Davut Bey, eşinin zorla tutulduğuna inandığını iddia etmişti. Eşinin içine kapanık bir kadın olduğunu kim ne derse inanacak biri olduğunu söyleyen Davut Bey eşinin giderken terliği ile evden pazara çıkıyorum diye evden çıktığını belirtmişti.

Sevgi Kıranlı 11 Şubat 2021 tarihli bölümde Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Sevgi Kıranlı ve kaçıran sevgilisi bulundu. Sevgi Kıranlı telefonla yayına bağlandı. Eşinin kızının ve damadının kendisini çok dövdüğünü evine dönmeyeceğini konuşacak bir şey olmadığını bir daha kendisini aramamasını söyledi. Sevgi Kıranlı'nın beraber kaçtığı Muammer Cambaz ise araması olduğu için gözaltına alındı.