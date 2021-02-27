Davut Güloğlu kimdir? 'Nurcanım' şarkısıyla çıkış yapan Davut Güloğlu kaç yaşında, nerelidir?

İbo Show bu hafta yine birbirinden değerli sanatçıları ağırlayacak. İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu yaptığı programın bu haftaki konuklar arasında Davut Güloğlu da bulunuyor. Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Davut Güloğlu kimdir, kaç yaşında, nerelidir?

Davut Güloğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? soruları Karadeniz’in sevilen isimlerinden Davut Güloğlu’nun İbo Show’da yer almasıyla araştırılan soruların başını çekti. İbo Show'un bu akşamki konukları arasında yer alan Davut Güloğlu, şarkılarıyla izleyicilere eğlenceli anlar yaşatıyor. İşte Davut Güloğlu hakkında merak edilenler…

DAVUT GÜLOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1972 yılında Rize’de doğan Davut Güloğlu 13 yaşında annesini ve 14 yaşında ise babasını kaybetmiştir. Davut Güloğlu 11 çocuklu kalabalık bir ailenin ortanca çocuğu olarak Rize'de eğitimini devam ettirmiştir. Çocukluk dönemini bu kayıplar nedeni ile epey sıkıntılı geçiren şarkıcı daha sonra Rize'den İstanbul'a göç etmiştir. İstanbul'a gelen ve gençlik yıllarında hayatını toptancılık ile kazanan Güloğlu, Arif Sağ'ın kursuna yazılarak müzik hayatına atılmıştır.

İlk albümü 'Sarılsam da Olmayi Darılsam da Olmayi' ile müzik sektörüne giriş yapan Güloğlu, Karadeniz bölgesinde kısa sürede adını duyurdu.

2001 yılının Ocak ayında 'Nurcanım' adlı albümü çıkaran Davut Güloğlu, yerel şöhretini ulusal boyutlara çıkarmıştır. Yaklaşık 2 - 2,5 milyona yakın kopya satan bu albüm ile etnik-pop akımını başlatan ilk Türk şarkıcı unvanını almıştır.

2003 yılının Mayıs ayında 'Katula Katula' adlı albümü çıkaran Davut Güloğlu, ulusal boyutlardaki şöhretini Avrupa'ya taşımıştır. Bu albüm ile kendi albüm satış rekorunu kıran Davut Güloğlu, ülkesinde 'Karadeniz'in Ricky Martini' lakabını almıştır. Özellikle Türklerin yoğun olduğu bölgelerde yabancıların dikkatini çeken Güloğlu, kısa sürede etnik-pop tarzını uluslararası platformda tanıtmıştır. Fransa'da bu albüm ile ödüller alan Güloğlu, dünyaca ünlü haber ajansı AGF(Agence France-Presse) ile özel bir röportaj gerçekleştirmiştir.

Davut Güloğlu, Nurcanım ve Katula Katula albümü ile 2000'li yıllardaki ekonomik krizin yarattığı toplumsal açıdan kötü boyutlardaki ülke moralini yükselttiği gerekçesi ile o dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den ödül almıştır.

2004 yılının Ağustos ayında 'Dur Orda Dur' single albümü ile çıkış yapan Güloğlu, kariyerindeki konumunu sağlamlaştırmıştır.

Tam bir yıl sonra yine Ağustos ayında 'Çat Çat' albümünü çıkaran Güloğlu, yabancı ülkelerdeki popülaritesini arttırmıştır.

17 Eylül 2006 tarihinde başlayan 'Sev Kardeşim' adlı dizide Hande Ataizi ile başrolü paylaşan Davut Güloğlu kariyerini oyunculuk alanı ile genişletmiştir.

2007 yılının Mayıs ayında 'Kapak Olsun' albümü ile tekrar gündeme gelen Davut Güloğlu etnik-pop alanındaki ismini ve tahtını korumayı sürdürmüştür.

2009 yılının Temmuz ayında 'Kopalım Bari' albümü ile farklı alanlarda şarkılar yaparak iddiasını ve popülaritesini korumaya devam etmiştir.

Davut Güloğlu 24 Ocak 2011 yılında Kanaltürk televizyonunda Ece Erken ile sunuculuğunu paylaştığı 'Hayata Gülerken' programını sabah kuşağında gerçekleştirmiştir.

İzlenme oranları yüksek olan ve sevilen bu programdan tam 1 yıl sonra Haziran 2012 yılında 'Seni Seni' albümü ile yaza giriş yapan şarkıcı şarkılarını uzun zaman aradan sonra sevenleri ile buluşturmuştur.

Trabzon’da halkın yoğun ilgisi eşliğine çektiği albüm klibi olan Hayat Devam Ediyor isimli parçası eşliğinde 6 yıl aradan sonra Poll Production yapımcılığında yeni albümünü çıkararak sevenleriyle yeniden buluştu.

Dinleyici tarafından sevilen bu yeni albümü ardından konser çalışmalarına başlayan Güloğlu, turnelere çıkma planlaması yapıyor.

Kariyerindeki en büyük hedefinin Karadeniz ve Türk müziğini dünyaya duyurmak olduğunu dile getirmiştir.

Bugün Beylerbeyinde yaşayan Güloğlu müzik kariyerine devam etmektedir.