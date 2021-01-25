Davos Zirvesi 2021 ne zaman? Dijital Davos başladı!

Her yıl ocak ayında İsviçre'de yapılan Dünya Ekonomik Forumu (Davos Zirvesi) 2021'de Singapur'da gerçekleştirilecek. Ancak, Davos toplantıları çevrimiçi olarak başladı. Davos toplantılarında özellikle virüsün sarstığı küresel siyaset ve ekonomi ortamı ve salgın sonrası yeni normal ile ilgili tartışmalar dikkatle izleniyor. Forumda bugün TSİ 15:00’da konuşacak olan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Joe Biden’ın ABD Başkanlığına resmi olarak başlamasından sonra ilk defa kamuya açık bir konuşma gerçekleştirecek. Peki, Davos toplantıları başladı mı? Davos Zirvesi 2021 ne zaman? Dünya Ekonomik Forumu (WEF) hangi tarihte? İşte 2021 Davos Zirvesi ile ilgili merak edilenler...

Her yıl ocak ayında İsviçre'de yapılan Dünya Ekonomik Forumu (Davos Zirvesi) bu yıl Singapur 'da gerçekleştirilecek. Mayıs ayında gerçekleştirilecek Davos Zirvesi öncesinde, Dijital Davos toplantıları başladı. Dijital Davos'ta karantina önlemleri kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek Davos toplantılarında özellikle virüsün sarstığı küresel siyaset ve ekonomi ortamı ve salgın sonrası yeni normal ile ilgili tartışmalar dikkatle izlenecek.

WEF 2021 ANA TEMASI THE GREAT RESET (BÜYÜK SIFIRLAMA)

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 2021, salgın koşulların çevrimiçi olarak başlarken bu senenin ana teması “the Great Reset” (Büyük Sıfırlama) olacak. Daha adil ekonomiler, iyilik için teknoloji, jeopolitiğin ötesinde, toplum ve işin geleceği ise WEF’te tartışılacak diğer başlıklar olacak.

Çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştirilen oturumların sadece bir gündem belirleme ve hazırlık olduğunu belirten WEF yönetimi 2021’in yaz aylarında yıllık toplantının fiziksel olarak yeniden yapılacağını belirtti.

ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ JİNPİNG'İN KONUŞMASI BEKLENİYOR!

Forumda 25 Ocak TSİ 15:00’da konuşacak olan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Joe Biden’ın ABD Başkanlığına resmi olarak başlamasından sonra ilk defa kamuya açık bir konuşma gerçekleştirecek.

Bloomberg'in haberine göre, Şi Jinping’in Ocak ayı başında yazdığı bir mektup ile Starbucks’ın Eski Başkanı Howard Schultz’dan ABD-Çin ilişkilerini düzeltmek için yardım isteyerek, “Umuyorum ki Starbucks, ABD ile Çin’in ekonomik, ticari ve ikili ilişkilerinin geliştirilmesi için aktif bir çaba sarf edecek.” demişti.

Salgın sürecinden en hızlı şekilde toparlayıp 2020 yılını büyümeyle kapatan Çin’de koronavirüs vakaları yeniden yükselişe geçerken Şi’nin yapacağı konuşma da önümüzdeki dönemin sinyallerini vermesi açısından önemli olacak.

DAVOS TOPLANTILARINDA ÖNEMLİ KONUŞMALAR

Christine Lagarde ve ekonomik toparlanma

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Goldman Sachs Group CEO ’su David Solomon ve Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire gibi isimlerin konuşmacı olarak bulunduğu “Ekonomik büyümenin yeniden inşası” panelinde, salgın sürecinde rekor daralmalar yaşayan ekonomilerin tekrardan ekonomik büyüme döngüsüne nasıl gireceği ve özel sektör ile kamunun nasıl bir işbirliği içerisinde olması tartışılacak konuların başında geliyor.

Anthony Fauci ve Kovid-19 ile mücadele

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci ve Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in konuşmacı olarak yer alacağı “Kovid-19 ile mücadele” panelinde hükümetlerin en etkili ve verimli önlemleri nasıl alacağı konuşulacak. Bunun yanında hükümetlerin ve işletmelerin nasıl işbirliği yaparak 1,8 milyondan fazla can kaybına neden olan Kovid-19 ile mücadele edebilecekleri tartışılacak.

Andrew Bailey ve dijital paralara yeniden bakış

Kovid-19’un nakit kullanımını azaltmasıyla birlikte merkezi dijital para birimleri üzerindeki çalışmalar artış gösteriyor ve insanların para kullanımı farklı bir boyuta eviriliyor. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de Dünya Ekonomik forumunda bu para birimlerinin düzenlenmesi ve kullanımıyla ilgili bir panelde konuşacak.

Fatih Birol ve temiz enerjiye geçiş tartışmaları

Avrupa Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson’ın da katıldığı “Temiz enerjiye geçişin hızlanması” panelinde küresel olarak ekonomik toparlanma için temiz enerjiye geçişin önemi tartışılacak. Fatih Birol ’un da yer alacağı panelde hükümetlerin nasıl politikalar, uygulamalar oluşturması ve nasıl ortaklıklar kurmaları gerektiği tartışılacak.

Yeni bir küresel sağlık sistemi

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın konuşmacı olarak katılacağı “Sağlık ve sağlık sistemi için yeni bir kontrat” adlı panelde küresel sağlık sisteminin zayıflıkları ve bu zayıflığın giderilmesi için hükümetler ve özel sektör arasındaki işbirliği konuşulacak.

Angela Merkel ve Almanya’nın sanayi üretim performansı

Almanya Başbakanı Merkel de WEF’te salı günü TSİ 15:00’da bir konuşma gerçekleştirecek. Son dönemlerdeki karantina önlemlerine rağmen sanayi üretim göstergelerinde beklentilerin üzerinde performans gösteren Almanya ekonomisi ve forumun ana teması olan ekonomik değişimin Merkel’in konuşmasında ana başlıklar olması bekleniyor.

Emmanuel Macron

Yeniden karantina sürecinde olan ve zor bir 2020 geçiren Fransa’nın Başkanı Emmanuel Macron 26 Ocak TSİ 17:00’da Dünya Ekonomik Forumu’nda bir konuşma gerçekleştirerek Avrupa ’nın ve Dünyanın karşı karşıya kaldığı küresel problemlere değinecek.

Ursula von der Leyen

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in salgının gölgesinde geçen yılı değerlendirmesi beklenirken Avrupa için daha sürdürülebilir bir ekonomik modelin ne olacağı ve küresel ekonomik düzen konusunda değerlendirmelerde bulunacağı düşünülüyor.

2021 DAVOS ZİRVESİ NE ZAMAN?

Dünya Ekonomik Forumu'ndan (WEF) yapılan yazılı açıklamada, "WEF 2021 Yıllık Özel Toplantısı"nın 13-16 Mayıs'ta Singapur'da gerçekleştirileceği belirtildi.

2022 Yıllık Toplantısının ise tekrar İsviçre'nin Davos kentinde yapılacağı belirtilen açıklamada, Singapur'daki toplantının dünyanın Kovid-19 salgınını atlamasına ilişkin "ilk küresel liderler etkinliği "olacağı aktarıldı.

Açıklamada, Singapur'daki zirveye ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağı belirtilerek, "Bu yüz yüze görüşme, liderleri bir araya getirerek dünyanın en acil sorunlarına çözümler şekillendirmeye odaklanacak." ifadesi kullanıldı.

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, Singapur'daki zirveye ilişkin, "Küresel liderlik zirvesi, (Kovid-19 salgını sonrasında) nasıl toparlanabileceğimizi ele almak için hayati önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Schwab, Singapur'daki Dünya Ekonomik Forumu'nun, iş dünyası, hükümet ve sivil toplum liderlerinin küresel salgının başlangıcından bu yana ilk kez yüz yüze buluşmaları için bir fırsat olacağını kaydetti.

Davos Zirvesi'ne her yıl 120'ye yakın ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.